Названы вошедшие в новую Раду партии

В Верховную раду IX созыва по партийным спискам проходят пять партий. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Украины после подсчета 0,04 процента протоколов, передает РИА Новости.

Партия президента Зеленского «Слуга народа» лидирует с 48,52 процентами голосов, второе место занимает «Батькивщина» (12,95 процента).

На третьей строчке пока расположилась «Европейская солидарность» бывшего президента Петра Порошенко (8,13 процента), четвертое место у «Радикальной партии» Олега Ляшко «6,52 процента».

За «Оппозиционную платформу — За жизнь» отдали голоса 5,79 процента избирателей.

Явка по состоянию на 20.00 мск по данным 142 из 199 округов составила 49,68 процента.

По данным экзит-пола, проведенного по заказу телеканала «112 Украина», в парламенте будут представлены партии «Слуга народа» (43,5 процента голосов), «Оппозиционная платформа — За жизнь» (12,5 процента), «Европейская солидарность» (8,7 процента), «Батькивщина» (8,1 процента) и «Голос» (6,6 процента).

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