Созданная Ротенбергом компания выкупит тысячи «квадратов» в Москве

Созданная Аркадием Ротенбергом «РГ-девелопмент» достроит апарт-комплекс Loft Park на севере Москвы. Для этого компания выкупает проблемную территорию тонкосуконной фабрики у негосударственного пенсионного фонда «Благосостояние». Об этом пишет принадлежащая Демьяну Кудрявцеву газета «Ведомости» со ссылкой на участников рынка.

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Компания «РГ-девелопмент», вероятно, будет застраивать территорию Московской тонкосуконной фабрики имени Петра Алексеева (МТФПА) на Михалковской улице (район Коптево). Территория завода больше 10 лет переходила из рук в руки и только теперь, как пишет издание, получит девелопера, который заинтересован в развитии проекта. «РГ-девелопмент» получит участок, где можно будет возвести 177,7 тысячи квадратных метров. Из них 118,6 тысячи квадратных метров — жилье и коммерческая недвижимость, остальное — социальная инфраструктура.

Издание отмечает, что рыночная стоимость МТФПА составляет 2,5-3 миллиарда рублей. Цена на апартаменты на старте проекта может составлять 150–180 тысяч рублей за метр, на завершающих стадиях строительства она вырастет до 190–220 тысяч рублей за «квадрат». В таком случае реализация проекта займет пять лет, а выручка от продажи квартир превысит 10 миллиардов рублей.

«РГ-девелопмент» основана в 2013 году Аркадием Ротенбергом и бывшим гендиректором «Стройгазмонтажа» Русланом Горюхиным. Среди крупнейших проектов застройщика — ЖК «Октябрьское поле», ЖК «Родной город. Воронцовский парк», ЖК «Петровский парк», ЖК «Фонвизинский» и другие. На данный момент, по данным ЕГРЮЛ, 80 процентов компании находится под управлением инвестиционной группы RWM Capital. Представитель Ротенберга утверждает, что бизнесмен сейчас никакого отношения к девелоперу не имеет, однако источники издания настаивают, что это не так.

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