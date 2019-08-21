В России предложили создать «первосентябрьский капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать программу «Первосентябрьский капитал». Об этом сообщает RT, ознакомившееся с документом в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой.

По мнению законотворца, даже минимальный набор товаров для школьника (канцтовары, одежда, обувь), стоит достаточно дорого, и родители вынуждены увеличивать расходы на эти нужды в ущерб другим семейным тратам. В прошлом году эти траты составили 11,4 тысячи рублей, уточнил он. «Первосентябрьский капитал» позволит за государственный счет компенсировать эти расходы, предлагает депутат.

Чернышов не стал назвать конкретную сумму, из которой будет складываться «Первосентябрьский капитал».

19 августа сообщалось, что Министерство просвещения России рекомендует региональным министерствам рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Школам предложили при необходимости и возможности выделить места для хранения устройств во время уроков, а также согласовать с родителями способы связи с детьми.

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