Аиша Деви представит свой лайв-перформанс в Москве

В рамках совместной серии мероприятий от Originals Moscow и System 108 в Москве с лайв-перформансом выступит артистка Аиша Деви. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Вечеринка состоится 23 августа во флагманском магазине adidas Originals на Кузнецком мосту. Мероприятие, на открытии которого отыграет Mashkov, станет препати 36-часового фестиваля Gate III. Он пройдет 24 и 25 августа в клубе Mutabor.

Дискография Аиши Деви насчитывает два альбома на лейбле Houndstooth, связанном с лондонским клубом Fabric, а также несколько цифровых и виниловых EP. Отмечается, что музыка артистки ассоциируется с ретро-футуристическими пейзажам из фильма «Бегущий по лезвию». Сама Аиша недавно приняла участие в эфире Boiler Room, посвященном сиквелу картины.

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