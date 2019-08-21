Корпорация МСП окажет поддержку инвестпроектам Алтая

Представители Корпорации МСП в ходе визита в Республику Алтай приняли участие в презентации 3 инвестиционных проектов региона, которым может быть оказана кредитно-гарантийная поддержка Корпорации. Об этом говорится в сообщении Корпорации МСП. Визит состоялся в рамках стратегической сессии по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства.

Делегации были представлены компании: «Экоспецстрой» (строительство лесоперерабатывающего комплекса), «Пилигрим» (строительство детского оздоровительного комплекса), «Жемчужины Алтая» (строительство лечебно-оздоровительного круглогодичного лагеря для детей с образовательным уклоном). Общий объем инвестиций в проекты может достигнуть 539 миллионов рублей.

«В Республике Алтай установка на поддержку малого и среднего предпринимательства особенно актуальна. Мы позиционируем себя как экологически чистый регион, где нужно развивать «зеленую», экологичную экономику, в первую очередь, сельское хозяйство, с акцентом на глубокую переработку продукции, а также туризм. Именно в этих отраслях мы видим наибольший потенциал, который нужно эффективно использовать в интересах населения, именно здесь будут создаваться новые инвестиционные площадки, предприятия и рабочие места», - заявил врио Главы Республики Алтай Олег Хорохордин.

Глава Корпорации МСП Александр Браверман отметил результаты совместной работы по поддержке малых и средних компаний в регионе. «Сотрудничество Корпорации МСП и Правительства Республики Алтай позволяет обеспечить активное развитие сегмента МСП в регионе, способствует развитию инфраструктуры поддержки бизнеса. Так, объем привлеченной финансовой поддержки по низкой процентной ставке предпринимателями Алтайской Республики в рамках Национальной гарантийной системы в настоящее время составляет около 931 миллиона рублей», – подчеркнул он.

В рамках встречи представителей Корпорации МСП с предпринимателями Республики состоялась презентация сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП. Этот ресурс полезен как для владельцев бизнеса, так и тех, кто только планирует открыть свое дело. На данный момент Портал Бизнес-навигатора МСП охватывает 177 городов с численностью жителей более 100 тысяч человек. Всего в период с сентября 2016 года по август 2019 года на Портале Бизнес-навигатора МСП зарегистрировались 1 694 предпринимателя Республики Алтай.

Портал Бизнес-навигатора МСП является частью платформы «Россия – страна возможностей», созданной указом президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года в качестве агрегатора образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению полезных общественных инициатив.

В ходе визита в регион представители Корпорации МСП провели круглый стол по вопросам участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков. Александр Браверман сообщил, что за 2016-2019 годы общий объем договоров крупнейшими заказчиками с субъектами МСП, зарегистрированными в Республике Алтай, составил 11,15 миллиарда рублей.