Сын экс-главы МВД Мали сел за кражу бриллианта у российской актрисы

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор молодому человеку, обвиняемому в хищении имущества у российской актрисы Марии Шумаковой. Об этом в среду, 21 августа, в объединенной пресс-службе судов города сообщили «Форпост Северо-Запад».

Ему назначено наказание в виде двух лет и семи месяцев лишения свободы по статье 158 («Кража») УК РФ.

По данным следствия, 13 июля молодой человек забрался в автобус Mercedes Benz, припаркованный на Пионерской улице. Оттуда он вынес различное имущество актрисы, в том числе кольцо с бриллиантом и часы Rolex.

Вора задержали в ресторане быстрого питания, где тот попытался расплатиться украденной банковской карточкой.

Как сообщает «Фонтанка», им оказался сын бывшего министра МВД африканской республики Мали по имени Никита Багайоко. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Стоимость украденного им кольца с бриллиантом оценивается в 12 миллионов рублей.

6 августа сообщалось, что в Москве актер Джан Бадмаев напал на прохожего с ножом на станции метро «Театральная». Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

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