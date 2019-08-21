Голодный кинкажу напал на мужчину и перепугал соседей

Жителя штата Флорида покусал кинкажу. Об этом сообщает WPTV-TV.

В конце июля 37-летний Майкл Литерски (Michael Litersky) заметил возле своего дома в Лейк-Ворт-Бич небольшое животное, напоминающее лемура. Он решил покормить его и оставил на улице арбуз.

На следующее утро зверек набросился на мужчину, когда тот уходил на работу. «Надо понимать, он его поджидал, — рассказывает девушка Литерски Джиллиан Хикс (Gillian Hicks). — Он так хотел арбуза, что остался ждать добавки, и как только дверь открылась, налетел на него».

Шум разбудил соседку Литерски. «Звук был такой, будто он сцепился на кухне со 140-килограммовым мужчиной, — цитирует ее CBS Miami. — Поэтому сначала я подумала, что в дом кто-то вломился. Честно говоря, было страшно».

Животное вцепилось в ногу мужчины, тот пытался его сбросить, но оно лезло обратно. В итоге исцарапанный и покусанный Литерски сумел запереть его в ванной комнате. «По-моему, это была ничья», — комментирует Хикс.

Приехала полиция. Помощники шерифа заглянули в ванну, посмотрели на зверька и сообщили жильцам, что это не лемур, а кинкажу — небольшой хищник, который обитает в Центральной и Южной Америке. «Когда он издавал какой-то звук, помощники шерифа заглядывали в щелочку, чтобы узнать, что происходит, — говорит Хикс. — Он сидел на занавеске, потом было слышно, как несколько раз открывается и закрывается крышка на унитазе».

При помощи специалистов по отлову животных и сотрудников комиссии по охране природных и рыбных ресурсов штата Флориды кинкажу удалось поймать. Пока неизвестно, каким образом он попал в Лейк-Ворт-Бич. Как выяснилось, в окрестностях нет людей с разрешением на содержание таких животных.

Кинкажу или пото — животное величиной с маленькую кошку с длинным хвостом, круглыми ушами и мордочкой, напоминающей медвежью. Питаются преимущественно фруктами.

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