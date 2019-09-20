Начался прием заявок на участие в программе «АРХИТЕКТОРЫ.РФ»

Начался второй набор на участие в программе «АРХИТЕКТОРЫ.РФ». Об этом генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник рассказал на форуме «Среда для жизни» в Великом Новгороде.

Подать заявку можно на сайте архитекторы.рф с 20 сентября до 10 октября. К участию в программе приглашаются практикующие специалисты: архитекторы, проектировщики, градостроители и госслужащие, ответственные за вопросы облика городов, из которых экспертное жюри отберет 100 специалистов.

«Многие выпускники первого набора программы перешли на новую работу, 11 человек из 100 финалистов назначены на различные позиции по городам и субъектам. Ещё 9 переехали и занимаются различными проектами не в тех городах, где они родились и работали до момента проведения конкурса», — отметил генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник.

«Мы помогаем им с реализацией проектов и будем помогать дальше. Планируем, что в процессе обучения будут встречи второго и первого потоков. Возможно, мы изменим модули и их географию, но безусловно мы ребятам покажем всю страну и лучшие мировые практики», — добавил Александр Плутник.

«АРХИТЕКТОРЫ.РФ» — бесплатная лидерская программа профессионального развития для специалистов в области архитектуры и градостроительства. Программа реализуется ДОМ.РФ в стратегическом партнерстве с Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» при поддержке правительства Российской Федерации и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Программа дает актуальные знания в сферах архитектуры и градостроительства, профессиональные связи с представителями городских и региональных администраций, ведущими российскими и международными отраслевыми экспертами, а также выпускниками офлайн-программы, возможность карьерного роста и трудоустройства в администрациях городов России по окончании офлайн-программы.

Программу обучения разрабатывает Институт «Стрелка». Она будет состоять из нескольких образовательных офлайн-модулей, которые пройдут как в России, так и за рубежом. Между офлайн-модулями обучение будет проходить онлайн в формате лекций и вебинаров. Преподавателями выступят профильные эксперты, руководители и специалисты российских и международных архитектурных бюро, профессионалы в области управления и бизнес-администрирования, представители государственных структур и девелоперского сектора. Также к программе будут привлечены выпускники первого года.

Важность программы отметил президент России Владимир Путин во время встречи с представителями общественности по вопросам реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в Казани в феврале этого года.

Перечень 100 финалистов второго набора бесплатной образовательной программы «АРХИТЕКТОРЫ.РФ» определят в декабре 2019 года.