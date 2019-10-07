Российский топ-менеджер умер от отравленного кокаина

Топ-менеджер страховой компании «ВСК страховой дом» погиб на своей даче в Подмосковье, отравившись наркотиком. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщает Baza.

По информации издания, инцидент произошел 8 июня поздно вечером, когда 33-летний мужчина приехал в загородный дом, расположенный в деревне Переделки (Одинцовский район). В этот день его жена и дети были на отдыхе.

После того как ему стало плохо, мужчина успел связаться с братом, живущим по соседству, и попросил его срочно приехать. Однако уже через несколько минут потерял сознание и вскоре умер.

Экспертиза по данному делу продолжалась в течение нескольких месяцев. В итоге специалисты установили, что смерть наступила из-за отравления кокаином, в котором обнаружилось большое количество ядовитых посторонних веществ. Родственники погибшего уверены, что его намеренно отравили.

22 августа сообщалось, что инспектор по пожарной безопасности торговой сети «Магнит» умер от передозировки наркотиков во время совещания в московском офисе. При осмотре тела полицейские обнаружили три пакета с запрещенным веществом и трубку для курения.

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