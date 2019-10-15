Курды отбили у турецких войск ключевой город

Курдские «Силы народной самообороны» вернули контроль над ключевым приграничным городом Рас-аль-Айн на севере Сирии, который ранее заняли войска Турции. Об этом со ссылкой на местное телевидение сообщает ТАСС.

Сообщается, что формирования курдов ведут ожесточенные бои с турками и их союзниками в окрестностях города, по соглашению с курдскими формированиями в населенные пункты на пути армии Турции вошла Сирийская арабская армия (САА).

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О том, что турецкие войска и поддерживающие их вооруженные группировки заняли Рас-аль-Айн, сообщалось 12 октября. За день до того Минобороны Турции отчиталось об уничтожении 399 «террористов» с начала наступления.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии 9 октября. Она получила название «Источник мира», ее задачей является борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и «Исламским государством» (запрещенная в России организация). Операция проводится совместно с формированиями Сирийской свободной армии.

США отказались поддержать курдов против Анкары и вывели из Сирии войска. Боевики курдской повстанческой группировки «Сирийские демократические силы» (SDF), пользующиеся поддержкой США, назвали это «удар ножом в спину».

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