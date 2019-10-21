Забывчивость помогла семейной паре избежать наказания за превышение скорости

73-летние Барбара (Barbara) и Терри Фрай (Terry Fry) из города Шеффорд, графство Бедфордшир, Великобритания, не смогли вспомнить, кто был за рулем в момент превышения скорости, и суд принял решение не штрафовать их. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Семейная пара превысила скорость, когда возвращалась от сестры Барбары и проезжала деревню Уинтерборн Аббас, графство Дорсет. По данным дорожной камеры, их автомобиль ехал со скоростью 58 километров в час, в то время как на этом участке дороги был установлен предел скорости в 48 километров в час.

За время поездки муж и жена пять раз менялись местами. Когда на имя Барбары пришел штраф, они связались с судом и сообщили, что не могут вспомнить, кто именно был за рулем в момент, когда было зафиксировано нарушение.

Спустя две недели Барбару обвинили в том, что она отказывается сообщить полиции личность водителя.

На минувшей неделе, после семи месяцев тяжбы, суд в городе Уэймут, графство Дорсет, принял решение закрыть дело.

Прокурор Стюарт Сэмпсон (Stuart Sampson) заявил судьям, что дело можно закрыть, так как, согласно законодательству, пара сделала все возможное, чтобы установить, кто именно был водителем.

Барбара Фрай заявила, что испытала огромное облегчение. Она рассказала, что теперь они с мужем ведут дневник, купили вторую машину и используют ограничитель для контроля скорости.

По ее словам, за всю жизнь ей пришел всего один штраф за неправильную парковку, а ее муж не получал ни одного штрафа.

Ранее сообщалось, что в городе Пасадена (американский штат Техас) сотрудники местного полицейского департамента остановили за превышение скорости автомобиль, которым управляла 11-летняя девочка. Она сказала, что мать разрешает ей садиться за руль, однако она впервые управляла машиной в отсутствие взрослого в салоне и с десятилетним братом в качестве пассажира.

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