Поисковый сезон «Вахта памяти» завершится в Подмосковье 9 ноября

Торжественное закрытие поискового сезона «Вахта памяти-2019» состоится в Подмосковье 9 ноября. Об этом сообщается на сайте областного правительства в среду, 6 ноября.

«В 2019 году поисковыми отрядами было организовано и проведено более 83 экспедиций. География поисковых работ, выполняемых подмосковными отрядами, уже давно вышла за пределы Московской области», — рассказала исполняющая обязанности министра по социальным коммуникациям Елена Красная.

По ее словам, участники поискового движения стали практически профессиональными военными археологами.

В торжественной церемонии, которая пройдет в деревне Падиково, примут участие ветераны, поисковые отряды и детско-юношеские патриотические движения, уточнила она. В ходе мероприятия будет работать полевая кухня.

В настоящий момент поисковой работой в регионе занимаются 2,5 тысячи человек, уточняется в сообщении. Акция «Вахта памяти» проходит в разных регионах. Она включает в себя комплекс мероприятий, связанных с увековечением памяти погибших защитников Отечества. В частности, активисты благоустраивают воинские захоронения, проводят патриотические мероприятия.