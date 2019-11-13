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Украина намекнула «Газпрому» на способ договориться

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«Нафтогаз Украины» готов к конструктивному решению судебных споров с российским «Газпромом», но только не на предварительный отказ от исков, после которого стороны начнут конкретные переговоры. Об этом в интервью «Укринформу» заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

По поводу нового иска на 12 миллиардов долларов он объяснил, что «Нафтогаз» указал на нарушение контракта и теперь хотел бы выслушать другую сторону: «Газпрому» надо показать, как он эти нарушения устранит или компенсирует.

«Мы можем рассмотреть различные варианты того, как они выполняют решение арбитража. Но просто о нем забыть — не можем», — заметил Витренко, добавив, что вариант пакетного решения не исключен. По его словам, в этом решении должны быть и плюсы для Украины, а ситуация, когда каждый пункт «пакета» не отвечает интересам страны, Киев не устраивает.

Витренко подчеркнул, что лучше, если каждый пункт пакетного решения будет сбалансирован сам по себе и выгоден сторонам. Также он напомнил, что Украина настаивает на соблюдении в будущем соглашении всех европейских норм.

Общая сумма судебных претензий Украины к «Газпрому» с учетом тех, что только рассматриваются, достигла 22 миллиардов долларов. Наиболее обоснованной частью является долг российской компании почти в три миллиарда долларов, возникший после решений Стокгольмского арбитража. Это обстоятельство позволяет «Нафтогазу» блокировать размещение еврооблигаций «Газпрома». Российская сторона отказывается признавать долг и настаивает на «нулевом варианте», в котором стороны взаимно отказываются от претензий. Эту позицию подтвердил в том числе президент Владимир Путин.

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