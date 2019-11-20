Коренных жителей Таймыра поддержали миллионами рублей

С прошлого года коренное население Таймыра получило от компании «Норникель» поддержку в размере более 144 миллионов рублей. Всего в поддержку традиционного образа жизни, культуры, экономического и социального развития жителей Таймырского муниципального района вложено более 532 миллионов рублей, сообщает «Таймырский телеграф».

«Компания всемерно способствует сохранению традиционного образа жизни, исконной среды обитания, культуры, исторического наследия таймырцев», — отметил на форуме «Дни коренных малочисленных народов России» руководитель региональных программ компании Игорь Ларичев.

Издание отмечает, что при поддержке «Норникеля» создан первый энецкий букварь. Кроме того, флот компании ежегодно доставляет в отдаленные поселки уголь, дизельное топливо, стройматериалы.

В марте представители коренного народа саамы, проживающего в Мурманской области, пожаловались в ООН на региональное правительство, которое отдало оленьи пастбища в Ловозерском районе в долгосрочную аренду частному охотничьему клубу. В своем обращении руководство совхоза «Оленевод» и Фонд саамского наследия и развития указали, что аукцион на право пользования 72,7 тысячи гектар земли проводился без согласования с коренными жителями этой территории. Таким образом был нарушен федеральный закон, по которому малочисленным народам предоставляется право на свободное использование земель, необходимых для ведения традиционного хозяйства.

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