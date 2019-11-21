Крупная овечья ферма появится в Подмосковье

Овечья ферма на 900 голов появится в Наро-Фоминском городском округе в начале следующего года, животноводческий комплекс реконструируется в деревне Благовещенье. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в четверг, 21 ноября.

«В Подмосковье продолжится восстановление заброшенных ферм. (...) Помещения будут отремонтированы и переоборудованы в современную ферму», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

По его словам, на ферме будут разводить овец породы лакон, которые считаются лучшей молочной породой. «Продуктивность за период лактации составляет до 400 литров молока», — отметил Разин.

Министр уточнил, что первые животные появятся на ферме уже в марте 2020 года. Размер инвестиций оценивается в 16 миллионов рублей.

Ранее Разин заявил, что регион планируется занять лидирующие позиции в производстве сыра и молока. По его словам, сельское хозяйство региона очень быстро развивается.