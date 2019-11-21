В Петербурге появился региональный центр компетенций по производительности труда

В Санкт-Петербурге появился региональный центр компетенций по производительности труда, созданный по одноименному нацпроекту. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя центра Ирину Голубцову.

Специалисты центра будут оказывать предпринимателям помощь во внедрении принципов бережливого производства и повышении производительности труда.

В сентябре этого года местные власти выделили на создание и обеспечение работы центра 28,9 миллиона рублей. В общей сложности в нацпроекте по повышению производительности труда участвуют 19 местных предприятий. До конца 2024 года к нацпроекту присоединятся в целом 843 организации.

Россия собирается до 2024 года в рамках нацпроектов увеличить производительность труда. На средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики она должна вырасти до пяти процентов в год к концу 2024 года против 1,4 процента в 2018-м.

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