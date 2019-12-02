В СКР впервые рассказали о количестве дел по жалобам на пытки в колониях

Следственный комитет России (СКР) впервые раскрыл данные о количестве уголовных дел, возбуждаемых по сообщениям о пытках в колониях. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По данным издания, с 2015 по 2018 год в СКР поступило почти 6,5 тысячи жалоб на насилие в тюрьмах. За четыре года по ним было возбуждено 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками колоний и следственных изоляторов (СИЗО). Сообщается, что количество возбужденных дел в 43,7 раза меньше, чем поступивших жалоб. В частности, в Свердловской области по 720 поступившим за этот период жалоб возбуждено всего пять уголовных дел.

Отмечается, что незарегистрированных сообщений о пытках в колониях может быть в разы больше. При этом, согласно статистике СКР, почти каждое пятое сообщение о подследственном ведомству преступлении в России заканчивается возбуждением уголовного дела.

Консультант проекта «Нужна помощь», руководитель исследовательских программ фонда «Общественный вердикт» Асмик Новикова заявила, что из статистики можно сделать вывод, что СКР практически не реагирует на пытки в колониях и СИЗО. Она пояснила, что сотрудники могут легко скрыть следы и доказательства таких преступлений. По ее словам, осознавая сложность доказывания таких преступлений, следователи зачастую даже не выезжают на место случившегося.

Новикова добавила, что изменить ситуацию можно, если хранить видеозаписи из колонии за ее пределами и ввести ответственность за их порчу или отсутствие. Кроме того, она предложила ввести в уголовный кодекс статью «Пытка».

В свою очередь, руководитель юридического департамента правозащитного фонда «Русь сидящая» Алексей Федяров отметил, что иногда для возбуждения дела бывает недостаточно даже фото- и видеодоказательств.

31 октября сообщалось, что сотрудник карельского управления ФСИН Игорь Тузов в личной переписке с журналисткой «Медиазоны» Аллой Константиновой намекнул на то, что к ней могут прийти «люди в черном». Таким образом Тузов отреагировал на вопросы корреспондентки о пытках в петрозаводской исправительной колонии №9.

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