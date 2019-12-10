Наука и техника
 
Только важное и интересное — в нашем Facebook
Последние новости
Украина допустила срыв договоренностей «нормандского саммита»
Президента США обвинили в злоупотреблении властью
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Женщина ради заработка выкладывала фото Меган Маркл вопреки запрету
Не прошедший фейс-контроль россиянин расстрелял охранника клуба и попал на видео
Назван лучший сейв 16-го тура АПЛ
Миллионер купил квартиру без интернета и пожаловался в суд
Названа цена спасения Земли
Путин назвал теракт в Беслане личной болью
В ГИБДД пожаловались на нехватку сотрудников
Новости партнеров

Россияне раскупили Huawei FreeBuds 3

Перейти в «Мою Ленту»

Компания Huawei отчиталась о первых результатах продаж беспроводных наушников с системой активного шумоподавления FreeBuds 3. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель компании.

По информации Huawei, объемы продаж новой модели за два дня превысили в десять раз показатели прошлой версии FreeBuds Lite за аналогичный период. Продажи стартовали 6 декабря, и в честь старта в магазине Huawei в ТРЦ «Авиапарк» прошло торжественное мероприятие. На нем присутствовал президент Huawei Consumer Business Group (CBG) в России Лео Ли.

«Рады представить в России первые беспроводные наушники с открытой конструкцией Huawei FreeBuds 3, комфортные и безопасные. Благодаря инновационной технологии активного шумоподавления наслаждаться музыкой, фильмами или вести важный разговор теперь гораздо удобнее, даже если вы находитесь в шумной городской среде. Huawei FreeBuds 3 обеспечивают стабильную связь с сопряженным устройством, что делает их незаменимым гаджетом в любой ситуации», — заявил Лео Ли.

В компании подчеркнули, что очередь за наушниками начала выстраиваться в 8 часов утра, а спустя три часа после открытия было продано около 500 пар наушников. Первые 200 покупателей получили вторую пару FreeBuds 3 в подарок.

Huawei FreeBuds 3 были представлены в сентябре в Мюнхене. Наушники имеют открытую конструкцию и систему активного шумоподавления. Они оснащены сенсором, улавливающим костную вибрацию и улучшающим речь во время разговора, а микрофоны имеют специальные заслонки для отсекания шума ветра. Обещано около четырех часов работы от одной зарядки, а кейс с поддержкой беспроводной зарядки обеспечит еще 20 часов.

Вместе с тем Huawei в Мюнхене показала смартфон Mate 30 Pro, работающий на AOSP-версии Android 10. Он получил 6,53-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2400х1176 пикселей. Он имеет загнутые почти по 90 градусов края, а на корпусе есть лишь кнопка включения — громкость регулируется касаниями к дисплею.

Смартфон имеет четыре основные камеры: два модуля на 40 мегапикселей с разным фокусным расстоянием (18 и 27 миллиметров), телеобъектив на 8 мегапикселей с поддержкой 30-кратного гибридного зума и сенсор глубины. Фронтальная камера получила разрешение 32 мегапикселя. Аккумулятор телефона имеет емкость 4,5 тысячи миллиампер-часов.

Ранее сообщалось, что в 2020 году Huawei выпустит смартфон с графеновым аккумулятором. Это позволит повысить емкость батареи без ее увеличения в размерах. Также инновационный материал поможет аккумулятору смартфона заряжаться быстрее. Первым аппаратом с графеновой батареей может стать Huawei P40, который получит аккумулятор емкостью 5500 миллиампер-часов. Устройство будет использовать адаптер питания мощностью 50 ватт и заряжаться примерно за 45 минут.

Также P40 получит 6,5-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 герц, двойную селфи-камеру и основную камеру с тремя объективами Leica и парой вспомогательных датчиков. Аппарат будет базироваться на мобильном процессоре Kirin 990 с поддержкой 5G.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Huawei выпустит смартфон с графеновым супераккумулятором
Huawei назвала дату выхода собственной замены Android
Huawei представила смартфон с четырьмя камерами
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:00 6 декабря

Тяжелый случай

США хотят вернуться на Луну. Что им мешает?
17:06Сегодня

Microsoft похоронила Windows 10 для телефонов

15:37Сегодня

Безостановочная стрельба Т-72 на ходу попала на видео

14:24Сегодня

США раскроют секретную информацию о космосе

Наука и техника00:06 8 декабря

Азиатский богатырь

На что способен самый мощный смартфон в мире: Asus ROG Phone II
13:34Сегодня

Сборку российского «самолета XXI века» показали на видео

11:55Сегодня

Представлен новый дешевый «убийца флагманов» от Xiaomi

11:04Сегодня

В США рассказали о точечно убивающем людей секретном оружии

Наука и техника00:14 4 декабря

«Он был типичным самодуром»

Нелепое правление и мучительная смерть Павла I — самого странного императора России
10:16Сегодня

Россия изменит РД-180

06:42Сегодня

Решена загадка зарождения сознания в мозге

06:14Сегодня

Названы пять самых вредных продуктов новогоднего стола

Россия
Путин назвал теракт в Беслане личной болью
«Москва — это не Мухосранск»
Умер Юрий Лужков. Ему было 83 года
В России семеро парней избили 18-летнюю девушку из-за ориентации
«Если будет штурм, я буду на стороне Грозного»
Чеченскую войну можно было остановить. Почему вместо этого политики перессорились?
Путин прокомментировал встречу Зеленского с националистами
Маргоша Иноземцева«Чуть надавишь — и в голове дыра»
Шестилетняя Маргарита упала из окна — девочку спасет срочная операция. Ей нужна ваша помощь
Путин предупредил о риске геноцида в Донбассе
Все материалы
Мир
В России оценили принятую Генассамблеей ООН резолюцию о «милитаризации» Крыма
A Sri Lankan Buddhist monk shouts slogans outside the Indian High Commission to Sri Lanka during a protest in Colombo March 20, 2013. Buddhist monks protested since Tuesday against two separate attacks on Sri Lankan Buddhist monks who were in Chennai for education visits, and demanded the Indian government to take action on these attacks, according to the demonstrators. REUTERS/Dinuka Liyanawatte (SRI LANKA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST RELIGION) - GM1E93K18HZ01Пробуддились
Буддисты взялись за оружие и громят мечети. За что они возненавидели мусульман?
Эрдоган назвал ислам причиной не брать Турцию в Евросоюз
«Их сети раскинулись по всей стране»
Армянские и чеченские преступные группировки делят Германию. Немцы не могут им помешать
Финляндию возглавила 34-летняя женщина
Реджеп Эрдоган«Мы не будем спрашивать разрешения»
Эрдоган дружит с Россией, но теряет поддержку в Турции. За 18 лет к нему накопилось много претензий
Раскрыта личность стрелка из чешской больницы
Все материалы
Бывший СССР
На Украине захотели отменить закон о языке
Нормандская заморозка
Переговоры по Донбассу зашли в тупик. Почему для Путина и Зеленского они стали успешными?
Зеленского поздравили с «превращением» в Порошенко
«Нормандская четверка» договорилась по Донбассу
Лидеры стран установили сроки нового разведения войск и обмена пленными
Киев отказался пересматривать закон о тотальной украинизации
Мутация ценностей
Армянская церковь теряет поддержку властей и уважение верующих. Все из-за богатых священников
Тимошенко раскритиковала итоги «нормандского саммита»
Все материалы
Экономика
Названа цена спасения Земли
Газовый тупик
Украина загнала «Газпром» в угол. Россия рискует лишиться миллиардов
Мировые богачи нашли новый способ зарабатывать состояния
На мази
Мир переживает бум электрокаров. Кто потеряет, а кто заработает на этом миллиарды?
Россиянам станет сложнее купить новые машины
То ли еще будет
Распад Европы, крах доллара и господство России — безумный прогноз на 2020 год
Подсчитаны траты России на импортозамещение
Все материалы
Силовые структуры
Обвиненный Украиной в шпионаже российский адвокат вернулся на родину
Виктор Шеймов«Мне промывали мозги с самого детства»
Майор КГБ сбежал в США и раскрыл все советские секреты. За измену ему обещали миллион долларов
Задержан подозреваемый в расстреле двух россиянок на склоне горы
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Российские тюремщики избили заключенного до смерти
«Он завел мальчика в алтарь и заставил оголиться»
Российский священник годами совращал детей в своем храме. Его считали чудотворцем
Рэперы HammAli & Navai пожаловались в полицию на обстрел неизвестными
Все материалы
Наука и техника
Microsoft похоронила Windows 10 для телефонов
Тяжелый случай
США хотят вернуться на Луну. Что им мешает?
Безостановочная стрельба Т-72 на ходу попала на видео
Азиатский богатырь
На что способен самый мощный смартфон в мире: Asus ROG Phone II
США раскроют секретную информацию о космосе
«Он был типичным самодуром»
Нелепое правление и мучительная смерть Павла I — самого странного императора России
Сборку российского «самолета XXI века» показали на видео
Все материалы
Спорт
Назван лучший сейв 16-го тура АПЛ
«Мы — самая опозорившаяся страна в истории спорта»
WADA не пощадило Россию. Спортсмены снова остались без флага и гимна
Глава WADA порассуждал об изменениях в российском спорте
«Нервничала, даже ноги тряслись»
Косторная, Щербакова и Трусова победили в финале Гран-при. Загитова — осталась без медали
Лишившая российского хоккеиста работы жена ответила на критику
Российские фанаты массово покидают стадионы
Болельщики протестуют против жестокости полиции
Бегун шлепнул журналистку по ягодицам в прямом эфире и был наказан
Все материалы
Культура
На обложку рэп-альбома с «Родиной-матерью» пожаловались в прокуратуру
Пер Гессле и Мари ФредрикссонПросто Мари
Умерла вокалистка The Roxette. Какой мы ее запомним
Знаменитый баянист из Измайловского парка покончил с собой
Кто еще тут
Одна из самых успешных рок-групп планеты вернулась. Чего ждать от нового альбома The Who?
Умерла солистка группы Roxette
Мат и темнота
Синдром Туретта, джаз и коррупция: Эдвард Нортон снял неонуар о Бруклине 50-х
Названа вероятная причина смерти 21-летнего рэпера Juice WRLD
Все материалы
Интернет и СМИ
Девушка попросила совета у умершего отца и получила неожиданный ответ
«Анархия и безумие просто зашкаливали»
 
Бабкина предложила выкуп за Хрусталева из «Вечернего Урганта»
«Мир должен видеть моего 23-сантиметрового красавчика»
Почему россияне посылают интимные фото друг другу и что с этим делать
Следователь-гадалка и ее отец-коллектор удивили зрителей «Давай поженимся!»
Какой ценой
Этот год принес человечеству войны, катастрофы и свободу. Вот как это было
Ведущий «Мисс Вселенная» напомнил участнице о наркокартелях и разгневал зрителей
Все материалы
Ценности
Женщина ради заработка выкладывала фото Меган Маркл вопреки запрету
Нержавеющая леди
Скромные наряды и роскошные похороны: как жила Маргарет Тэтчер
Модель с заболеванием кожи сфотографировалась в просвечивающем грудь топе
«Мы все хотим любви»
Откровения знаменитых на весь мир женщин в новом календаре Pirelli
Самая красивая женщина в мире вышла на публику в просвечивающем платье
Рука об руку
Как появилось древнейшее украшение в истории и почему оно популярно до сих пор
Любимый дешевый бренд россиян обвинили в глумлении над полными
Все материалы
Путешествия
Названы способы освободить место в чемодане перед отпуском
Гуляш, бани и руины
Чем живет Будапешт и что там делать российскому туристу?
Бывший менеджер Boeing признался в страхе сажать свою семью на самолеты Boeing
«Вместо Черного моря тут озеро Онтарио»
Как россиянин приехал в Канаду и нашел в ней сходство с российскими курортами
Возмущенные задержкой рейса из Москвы пассажиры напали на бортпроводника
«Я отрывался, скакал, плясал и подпевал»
Кофе, женщины, доброта: приключения россиянина в Эфиопии
В России увидели плюсы от подорожания отелей в Турции
Все материалы
Из жизни
Потерпевших кораблекрушение рыбаков спас холодильник
Зозибини ТунциВышла во всей красе
Кто такая новая «Мисс Вселенная» и как она живет
Ежи спасли женщину от домашнего насилия
«Жизнь будто остановилась»
Муж и жена 117 дней выживали на плоту в океане. Им пели киты и помогали черепахи
Прохожий принял актеров на съемке фильма за грабителей и бросился на них
«Мы готовы на все, чтобы выжить»
Бедняки истребляют редких животных. Все ради причуд богачей
Гуси выстроились в километровую очередь и помешали мужчине попасть на работу
Все материалы
Hyundai i30 N против Renault Megane RS
В булочную или на трек: чем корейский выскочка i30 N ответит лучшему хот-хэтчу всех времен?
Длительный тест Suzuki Vitara
Месяц с самым жизнерадостным кроссовером сегмента
Самые популярные автомобили России
Опубликованы данные по продажам за ноябрь 2019 года
Тест: угадай машину по рисунку ходовых огней
Мьёльниры, «ангельские глазки», круги и другие световые подписи брендов
Краш-тест помог найти самое опасное место в салоне Ford Explorer
Subaru отправит в ремонт российские Impreza и XV
На «АвтоВАЗе» поймали банду воров
Все материалы
Дом
Миллионер купил квартиру без интернета и пожаловался в суд
Здесь был Юра
Самые яркие проекты эпохи Лужкова: от Петра I до «Яйца»
Россиянин попал в больницу и лишился квартиры
Некрасиво получилось
Чем живет самый неблагополучный район Москвы
Россияне построят самое высокое здание в Берлине
«Главное — есть где помыться и доширак заварить»
Эти квартиры ничтожно малы. Почему россияне готовы их покупать?
В российском городе из-за глыбы льда рухнул балкон
Все материалы
Нацпроекты
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Навели мосты
В России построят гигантский мост на Крайнем Севере. Этот мегапроект откладывали 40 лет
Дорогая дорога
Путин запустил главную мегатрассу России. Она обошлась в 520 миллиардов рублей
На Дальнем Востоке утвердили льготную ипотеку
На Ямале откроют выставку о династии Романовых
В Поволжье перевыполнили план по ремонту дорог
Минприроды предложило не жалеть денег на тушение лесных пожаров
Все материалы