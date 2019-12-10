Россияне раскупили Huawei FreeBuds 3

Компания Huawei отчиталась о первых результатах продаж беспроводных наушников с системой активного шумоподавления FreeBuds 3. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель компании.

По информации Huawei, объемы продаж новой модели за два дня превысили в десять раз показатели прошлой версии FreeBuds Lite за аналогичный период. Продажи стартовали 6 декабря, и в честь старта в магазине Huawei в ТРЦ «Авиапарк» прошло торжественное мероприятие. На нем присутствовал президент Huawei Consumer Business Group (CBG) в России Лео Ли.

Фото: пресс-служба Huawei 1 /3

«Рады представить в России первые беспроводные наушники с открытой конструкцией Huawei FreeBuds 3, комфортные и безопасные. Благодаря инновационной технологии активного шумоподавления наслаждаться музыкой, фильмами или вести важный разговор теперь гораздо удобнее, даже если вы находитесь в шумной городской среде. Huawei FreeBuds 3 обеспечивают стабильную связь с сопряженным устройством, что делает их незаменимым гаджетом в любой ситуации», — заявил Лео Ли.

В компании подчеркнули, что очередь за наушниками начала выстраиваться в 8 часов утра, а спустя три часа после открытия было продано около 500 пар наушников. Первые 200 покупателей получили вторую пару FreeBuds 3 в подарок.

Huawei FreeBuds 3 были представлены в сентябре в Мюнхене. Наушники имеют открытую конструкцию и систему активного шумоподавления. Они оснащены сенсором, улавливающим костную вибрацию и улучшающим речь во время разговора, а микрофоны имеют специальные заслонки для отсекания шума ветра. Обещано около четырех часов работы от одной зарядки, а кейс с поддержкой беспроводной зарядки обеспечит еще 20 часов.

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Вместе с тем Huawei в Мюнхене показала смартфон Mate 30 Pro, работающий на AOSP-версии Android 10. Он получил 6,53-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2400х1176 пикселей. Он имеет загнутые почти по 90 градусов края, а на корпусе есть лишь кнопка включения — громкость регулируется касаниями к дисплею.

Смартфон имеет четыре основные камеры: два модуля на 40 мегапикселей с разным фокусным расстоянием (18 и 27 миллиметров), телеобъектив на 8 мегапикселей с поддержкой 30-кратного гибридного зума и сенсор глубины. Фронтальная камера получила разрешение 32 мегапикселя. Аккумулятор телефона имеет емкость 4,5 тысячи миллиампер-часов.

Ранее сообщалось, что в 2020 году Huawei выпустит смартфон с графеновым аккумулятором. Это позволит повысить емкость батареи без ее увеличения в размерах. Также инновационный материал поможет аккумулятору смартфона заряжаться быстрее. Первым аппаратом с графеновой батареей может стать Huawei P40, который получит аккумулятор емкостью 5500 миллиампер-часов. Устройство будет использовать адаптер питания мощностью 50 ватт и заряжаться примерно за 45 минут.

Также P40 получит 6,5-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 герц, двойную селфи-камеру и основную камеру с тремя объективами Leica и парой вспомогательных датчиков. Аппарат будет базироваться на мобильном процессоре Kirin 990 с поддержкой 5G.

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