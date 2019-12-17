В «Единой России» пообещали изучить убийство с участием депутата

Комиссия генерального совета «Единой России» пообещала на текущей неделе изучить ситуацию с задержанием депутата гордумы Переславля-Залесского Владимира Корнилова, которого подозревают в убийстве. Об этом сообщил замсекретаря генсовета, депутат Госдумы Александр Хинштейн, передает ТАСС.

Хинштейн добавил, что за 18 лет существования партия впервые сталкивается с тем, что ее члена задерживают по подозрению в убийстве. По его словам, кроме выполнения необходимых формальностей, таких как освобождение от должности, исключение из партии и лишение мандата, «Единой России» надо детально разобраться в причинах происшествия. До конца недели комиссия генсовета посетит Переславль-Залесский и на месте изучит ситуацию.

Депутат также заявил, что «дело Корнилова» наносит «Единой России» огромный репутационный ущерб, и руководству «местной и региональной парторганизации следует за это ответить». Он добавил, что у партии не возникает вопросов о невиновности Корнилова, так как собранные доказательства «полностью изобличают его в содеянном». Кроме того, он сам дал признательные показания.

Ранее 17 декабря стало известно о задержании депутата Корнилова по подозрению в убийстве. Сообщалось, что он убил водителя автомобиля, а затем попытался уничтожить труп и поджег машину. Следствием решается вопрос об избрании меры пресечения.

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