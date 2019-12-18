Губернатор Подмосковья рассказал о важных проектах уходящего года

Особое внимание в уходящем году было уделено росту экономического потенциала Московской области, заявил губернатор Андрей Воробьев в интервью на телеканале «Россия 24».

«Сегодня предприятия, которые мы запускаем, — высокопроизводительны. Создавая один завод, мы обеспечиваем 100-150 рабочих мест, — сказал он.

По его словам, в регионе сформированы очень привлекательные условия для инвесторов, в частности, речь идет о налоговых преференциях и компенсациях за электричество и инфраструктуру. В настоящий момент на территории области функционируют 59 индустриальных парков, уточнил он.

Среди наиболее важных проектов Воробьев выделил программу «Активное долголетие», которая разработана для людей старшего поколения в рамках национального проекта «Демография». «Мы предусмотрели в бюджете значительные ассигнования, чтобы уделить внимание людям во всех без исключения городах и населенных пунктах», — сказал он.

Средства пойдут на организацию экскурсий, спортивных занятий, творческих мероприятий, пояснил глава региона.

Другим важным направлением работы правительства Воробьев назвал внедрение современной системы утилизации и обезвреживания отходов. Только в этом году будет создано пять современных комплексов по переработке отходов, добавил он.

Также он рассказал о запуске Московских центральных диаметров (МЦД) и модернизации дорог.