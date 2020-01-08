Американскую базу в Ираке атаковал Иран

Американскую базу в Ираке атаковал Корпус стражей исламской революции (КСИР), передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что девять ракет было выпущено по авиабазе на западе Ирака, где дислоцированы войска США.

Ситуация на Ближнем Востоке начала накаляться после убийства генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил это убийство с объявлением войны и пообещал США суровую месть.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!