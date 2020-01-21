Российской банде киллеров вынесли приговор

Трех жителей Саратова, совершивших четыре убийства и шесть покушений, приговорили к срокам от шестнадцати лет до пожизненного заключения. Об этом во вторник, 21 января, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).

Как говорится в сообщении, в организованную группу входили трое мужчин и одна женщина. Преступную группу в СМИ прозвали «бандой киллеров». Ее организатор Роман Силенко покончил с собой в следственном изоляторе.

Основной исполнитель убийств Алексей Клусов был приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима. Его соучастница Юлия Быстрова получила 16 лет колонии общего режима. Михаил Силенко — сын организатора преступной группы Романа Силенко — приговорен к 19 годам колонии строгого режима.

Как установил суд, 12 октября 2015 года в Волжском районе Саратова преступники напали на 31-летнего местного жителя. Мужчина получил смертельное ранение от выстрела Алексея Клусова, позже он скончался в больнице. Ночью 21 июля 2016 года киллеры подкараулили в гаражном кооперативе 35-летнего предпринимателя Дмитрия Тарасова и его 33-летнюю жену Елену. Их расстреляли на месте.

24 октября 2017 года бандиты напали на местного предпринимателя Джейхуна Джафарова. Мужчина скончался от выстрелов, сделанных Алексеем Клусовым. После за денежное вознаграждение киллеры предложили родственникам и друзьям погибшего информацию о лицах, совершивших убийство. Родственники Джафарова сообщили об этом силовикам.

21 марта 2018 года сотрудники полиции прибыли в поселок Красный Яр Энгельсского района, где должна была состояться встреча. Но преступники на встречу не явились, оставив ноутбук. Когда полицейские приблизились к гаджету, произошел взрыв. Пострадал сотрудник полиции.

Следственный комитет опубликовал на своем Youtube канале видео со следственными действиями с участниками банды.

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

На кадрах один из фигурантов — Силенко-старший рассказывает, что его попросили припугнуть одну из жертв. Но убивать он не планировал. Другой фигурант — Алексей Клусов показал, как именно совершались убийства людей и как осуществлялся дистанционный подрыв ноутбука. Также на кадрах присутствует соучастница киллеров Юлия Быстрова.

Преступной группе инкриминировали 11 статей уголовного кодекса, в том числе покушение на жизнь сотрудников полиции и незаконный оборот оружия. Уголовное дело вызвало большой общественный резонанс в Саратовской области, в связи с чем в день оглашения приговора в областном суде были предприняты дополнительные меры безопасности.

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