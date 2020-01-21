Путин охарактеризовал новое правительство

Президент России Владимир Путин на встрече с новым составом правительства охарактеризовал его как сбалансированное. Об этом во вторник, 21 января, сообщает ТАСС.

«Правительство у нас получилось очень сбалансированным. У нас достаточное количество людей, которые работали в прежнем составе. Но в то же время [произошло] очень большое обновление», — сказал Путин.

Ранее во вторник сообщалось, что первым вице-премьером в кабмине Михаила Мишустина будет бывший помощник президента Андрей Белоусов. Заместителями председателя правительства назначены двое замруководителя ФНС Дмитрий Григоренко и Алексей Оверчук, глава Росреестра Виктория Абрамченко, гендиректор «Газпром-медиа холдинг» Дмитрий Чернышенко и заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. Свои посты сохранили вице-премьеры Татьяна Голикова, Юрий Борисов и Юрий Трутнев.

В правительстве Дмитрия Медведева было десять вице-премьеров, включая одного первого.

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