В крупном пожаре в российском поселке погибли десять человек

В крупном пожаре в Томской области погибли десять человек. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС РФ по Томской области.

ЧП произошло в поселке Причулымский Асиновского района. По информации МЧС, загорелось одноэтажное деревянное здание. Изначально поступала информация о шести погибших, затем говорилось о девяти жертвах. Из здания самостоятельно выбрались два человека.

К моменту прибытия пожарных строение было полностью охвачено огнем. Площадь пожара составила 208 квадратных метра.

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