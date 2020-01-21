Учителей предложили обязать хранить педагогическую тайну

В России предложили ввести понятие педагогической тайны и обязать учителей и воспитателей хранить диагнозы и особенности развития детей в секрете. С такой инициативой выступила рабочая группа правительственного координационного совета по проведению Десятилетия детства, пишут «Известия».

Педагогическая тайна может стать аналогична врачебной и заключаться в запрете для воспитателей и учителей разглашать сведения о диагнозе или особенностях развития ребенка без согласия родителей. Как пишет издание, такая идея особенно актуальна на фоне развития инклюзивного образования — обучения вне зависимости от физических и умственных способностей ребенка.

Детский специалист по медицинской реабилитации Минздрава России Татьяна Батышева пояснила изданию, что педагогу необходимо знать о существующих у ребенка трудностях, чтобы лучше установить с ним контакт, а при необходимости помочь или вызвать врача. Однако часто родители боятся предоставлять такую информацию учителю из опасений, что она попадет в чужие руки.

Педагогическую тайну предложили ввести не только в отношении здоровья учащегося, но и семейных секретов. Например, если ребенка усыновили.

Сейчас учителя можно привлечь к ответственности по статье Уголовного кодекса «Нарушение неприкосновенности частной жизни», рассказал изданию президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков. Согласно этому закону, педагог может быть лишен свободы сроком до двух лет и получить до трех лет дисквалификации.

По данным официальной статистики, в 2019 году в России насчитывалось 670 тысяч детей с инвалидностью. При этом их количество ежегодно возрастает на несколько процентов. Некоторые дети с ограниченными возможностями имеют психическими и поведенческие расстройства, болезни нервной системы и врожденные аномалии развития.

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