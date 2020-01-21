Объявлен новый глава Минкомсвязи

Новым главой Минкомсвязи России стал Максут Шадаев, занимавший пост вице-президента «Ростелекома». Об этом объявлено в указе президента России, который опубликован на сайте Кремля.

В прежнем составе правительства министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций возглавлял Константин Носков. Он был министром с 18 мая 2018 года по 15 января 2020-го.

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Шадаев — выпускник Московского государственного социального университета Министерства труда и социального развития. После окончания вуза работал директором департамента в Минсвязи. В 2008-2012 годах был помощником главы администрации президента Сергея Нарышкина, в после перехода Нарышкина на пост председателя Госдумы — его советником. С 2014 по 2018 год возглавлял министерство госуправления, ИТ и связи Московской области. С 2017 года — советник замглавы администрации президента Сергея Кириенко.

15 января российское правительство во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым ушло в отставку на фоне оглашенных главой государства предложений об изменении Конституции.

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