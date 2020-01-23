В партии Зеленского рассказали о возможных отставках в правительстве

Глава фракции сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал о возможной отставке нескольких министров украинского правительства. Об этом он заявил в интервью «Украинская правда».

По его словам, под ротацию могут попасть двое или трое министров. «Это же не политическое правительство, а технократическое», — подчеркнул он.

Однако Арахамия отдельно оговорил, что речи об отставке главы МВД Арсена Авакова, который занимает свой пост со времен бывшего президента Петра Порошенко, не идет, так как это личное решение Зеленского, и партия будет его поддерживать.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в ближайшее время не стоит ждать отставок министров. Он подчеркнул, что украинский кабинет министров «никуда не уходит». «Мы работаем, это все слухи», — сказал чиновник.

17 января Гончарук сообщил, что подал Зеленскому заявление о своей отставке из-за публикаций прослушек с совещания правительства. На записях человек с голосом, который приписывают премьер-министру, критически высказывался о понимании президентом экономики. Зеленский отказался поддержать отставку Гончарука и решил «дать ему шанс».

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