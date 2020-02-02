На борту российского самолета умер пассажир

На борту самолета, следовавшего из Челябинска в Москву, умер пассажир. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники в столичном аэропорту Внуково.

По информации телеканала РЕН ТВ, мужчина скончался до приземления самолета в Москве. По предварительной информации, причиной смерти стал инфаркт.

«Да, подтверждаем, что смерть наступила во время перелета. Но про инфаркт ничего не можем сказать, это заключение могут дать только медики» — заявили в пресс-службе аэропорта.

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