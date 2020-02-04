В заброшенной петербургской военной части нашли четыре трупа

В Санкт-Петербурге в столовой заброшенной военной части нашли четыре трупа, объеденных крысами. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тела двух мужчин и двух женщин обнаружил местный житель, зашедший на территорию казарм на 3-й линии 2-й половины Приморского района. Он сразу же обратился в полицию.

При осмотре трупов на них не обнаружили следов насильственной смерти. Эксперты предположили, что все четверо скончались около трех дней назад. Вероятно, причиной смерти стало отравление — рядом с телами нашли канистру с неизвестной темной жидкостью.

Ранее в феврале в Белгороде на Поклонном кресте нашли труп человека, которому было около 20 лет. При себе у него не было предсмертной записки. По неподтвержденным данным, Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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