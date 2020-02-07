Минздрав Подмосковья проконтролирует стоимость медицинских масок в аптеках

Минздрав Подмосковья проконтролирует стоимость и наличие медицинских масок в аптеках региона, заявила региональный министр здравоохранения Светлана Стригункова. Ее цитирует РИАМО.

«С этой недели мы совестно с Росздравнадзором будем жестко отслеживать количество медицинских масок и их стоимость в аптечных сетях Подмосковья», — сказала она.

По ее словам, к этой работе также привлеки специалистов «Мособлмедсервиса». Информацию о нарушениях сразу будут направлять в Федеральную антимонопольную службу, подчеркнула она.

Она отметила, что лечение рекомендованными Минздравом РФ препаратами назначается только при лабораторном подтверждении коронавируса и проводится в условиях стационара.

Светлана Стригункова также проинформировала, что все медицинские организации области обеспечены лекарственными средствами в полном объеме.

На данный момент в аптеках нет дефицита масок, говорится в сообщении.