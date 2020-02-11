В Москве подвели итоги реализации программы развития инфраструктуры ЖКХ

Президиум московской мэрии подвел итоги реализации госпрограммы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение» за 2019 год. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Москвы. Данная программа является основным механизмом координации действий правительства Москвы и сетевых компаний «Мосводоканал», «Мосгаз», «Мосэнерго», «МОЭК», «ОЭК» и других, направленных на повышение надежности и эффективности работы коммунальных служб столицы.

«Одни из главных задач программы — обеспечить безаварийное и бесперебойное снабжение жителей Москвы коммунальными и энергетическими ресурсами, снизить уровень износа инженерных сетей и внедрить современные технологии на предприятиях Комплекса городского хозяйства. Кроме того, в рамках программы проводятся работы по улучшению уличного освещения и архитектурно-художественной подсветки зданий, — отметил в своем выступлении руководитель столичного департамента ЖКХ Александр Соловьев.

По его словам, на сегодняшний день удалось осуществить все намеченные планы и достигнуть всех целевых показателей. Москва продолжает модернизировать физическую и цифровую инфраструктуру в части электро-, тепло- и газоснабжения, а также освещения города. По всем подпрограммам в 2019 году была отмечена положительная динамика.

Также на заседании президиума обсудили планы дальнейшего развития городского хозяйства. В частности, 2020 год должен принести Москве 1400 километров новых инженерных сетей. Еще более 600 километров стоят в планах на реконструкцию. Специалисты планируют снизить износ инфраструктуры на 1,5 процента, сохраняя резерв мощностей по всем видам инженерных систем на уровне не менее 20 процентов.

Теплоснабжением будут обеспечены 13 новых станций метро, 6 транспортно-пересадочных узлов и еще порядка 70 новых социальных объектов — больниц, школ и так далее. К электросетям подключат 111 многоквартирных жилых домов, возводящихся по программе реновации. В 2020 году по просьбам москвичей на дворовых территориях, а также рядом с социальными объектами будут установлены 20 тысяч опор освещения.

В целом создание комфортной городской среды является одним из приоритетов столичных властей. Все объекты и предприятия Комплекса городского хозяйства работают по мировым стандартам, используя самые современные производственные технологии.