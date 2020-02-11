Реализация проекта «Восток Ойл» подстегнет спрос на российские товары и услуги

Президент России Владимир Путин назвал перспективным крупнейший проект «Роснефти» по освоению арктических месторождений «Восток Ойл». Свою оценку проекту он дал в ходе встречи с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. «Это и увеличение ВВП страны в целом, это и увеличение грузопотока по Северному морскому пути, и, конечно, укрепление позиций России в Арктике в целом», — отметил президент.

«Восток Ойл» может стать крупнейшим и наиболее перспективным проектом в мировой нефтегазовой отрасли. По словам Игоря Сечина, ресурсная база месторождений, входящих в «Восток Ойл», на данном этапе составляет порядка 5 миллиардов тонн нефти, а каждый вложенный в проект рубль приведет к увеличению спроса на товары и услуги, производимые в стране, на 9 рублей.

«В рамках тех поручений, которые даны по реализации национальных проектов, нам поставлена задача по обеспечению грузопотока по Северному морскому пути. И в рамках выполнения указанной задачи наша компания совместно с партнёрами ведет работу по формированию новой нефтегазовой провинции на севере страны, на Таймырском полуострове, с большим потенциалом ресурсной базы. Проект называется «Восток Ойл». Ресурсная база на данном этапе — порядка 5 млрд тонн нефти», — сказал Сечин.

Он также отметил, что «Роснефть» работает с индийскими компаниями, которые проявляют интерес к проекту. «Есть ряд других западных инвесторов. Предполагаем, что это может быть большой, крупный международный проект», — добавил он.

По словам главы «Роснефти», общий объем инвестиций в этот проект на весь период его реализации составит более 10 триллионов рублей. «На первом этапе мы уже планируем около 2 триллионов рублей», — добавил он.

В рамках проекта планируется создать два крупных промысла — Пайяхское месторождение (принадлежит «Нефтегазхолдинг» бизнесмена Эдуарда Худайнатова) и Западно-Иркинское месторождение, рассказал Игорь Сечин. Всего в рамках реализации проекта, по его словам, будет создано 15 промысловых городков, два аэродрома, порт, магистральные трубы — примерно 800 километров, внутрипромысловые — около 7 тысяч километров, электросетевое хозяйство — 3,5 тысячи километров, 2 тысячи мегаватт электрогенерации, около 100 тысяч новых рабочих мест. «В целом реализация проекта позволит увеличить годовой ВВП страны на 2 процента ежегодно», — добавил глава «Роснефти».

«Синергия по закупкам услуг и товаров при реализации наших инвестиций будет иметь, по расчетам Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук, коэффициент 9,3 на каждый инвестированный рубль в проект. Это позволяет нам реализовать самый крупный в настоящее время в глобальном секторе, мощный, стабильный проект, который, конечно, будет влиять и на мировые рынки», — подчеркнул Игорь Сечин. Он также подчеркнул, что реализация проекта позволит увеличить годовой ВВП страны на 2 процента ежегодно.

По словам аналитиков, подобные масштабные проекты являются важнейшими и необходимыми инвестициями в будущее российской экономики. «Сейчас есть понимание того, что это — ресурс глобальной конкурентоспособности страны на будущее», — отмечает директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский. «Причем, есть понимание на уровне руководства страны. Естественно есть всегда скептики, которые говорят о текущей цене и о возможном прогнозе цены на нефть. Но очень важно, вырабатывая государственную политику по развитию северных месторождений, по формированию инфраструктуры, учитывать, что это не вопрос сегодняшнего дня. Это вопрос стратегический», — сказал он.

Он также отметил, что многое будет зависеть от того, какой будет государственная политика в области освоения северных месторождений, «насколько мы сможем обеспечить импортозамещение, в какой степени мы сможем найти поставщиков оборудования и тех, кто будет готов нам предоставить соответствующие технологии, и в какой степени мы сможем развить собственные технологии и создать комплексы собственного оборудования, развить соответствующую техническую инфраструктурную базу для освоения месторождений Таймыра». Это, по его словам, позволит сделать Россию технологическим лидером. «Данная задача, на мой взгляд, приоритетная, потому что технологии, связанные с добычей, с транспортировкой углеводородного сырья в регионе по своей сложности близки к космическим технологиям. Освоение этих месторождений позволит получить выгоды, не только связанные с развитием нефтегазовой отрасли, но системные выгоды на уровне страны».

«Мы можем сейчас совершить гигантский рывок, рывок, который выведет нас на позиции мировой нефтегазовой сверхдержавы, — считает директор ИнфоТЭК Терминал Рустам Танкаев. — Причем, мы будем укреплять свои позиции с каждым годом, потому что из игры постепенно одно за другим будут выходить ближневосточные государства. Никаких новых мощных лидеров на горизонте не просматривается. А запасы сланцевой нефти и сланцевого газа США, по данным американских геологов, будут исчерпаны в период от пяти до десяти лет».

«Понятно, что этот регион очень сложный для добычи и транспортировки углеводородного сырья, — отмечает заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. — Но вариантов нет. Следует напомнить, что в свое время, когда в Западной Сибири начиналась разработка гигантских нефтегазовых месторождений, этот регион также считался крайне сложным, потребовал колоссальных инвестиций, но, тем не менее, был освоен. И, откровенно говоря, страна до сих пор живет на тех самых инвестициях, которые были сделаны в шестидесятые-семидесятые годы во время освоения Западной Сибири. Точно таким же образом, инвестируя в таймырские месторождения, мы обеспечиваем будущее страны, может быть, на пятьдесят-шестьдесят, а то и сто лет вперед». Это достояние, которое будет востребовано во всем мире, поскольку углеводородное сырье истощается, при этом весь мир и вся энергетика мировая все равно будет в нем нуждаться, несмотря на развитие «зеленой энергетики» и возобновляемых источников, отметил эксперт. «Так что проект Восток-Ойл необычайно важен с этой точки зрения», — добавил он.

«Северный морской путь можно сделать экономически выгодным, доступным для перевозчиков маршрутом, — продолжил эксперт. — Для этого потребуются специальные суда гигантского водоизмещения. Прежде всего, речь идет, о высокотехнологичных газовозах и танкерах ледового класса. Кроме как на судоверфи «Звезда», строить крупнотоннажные суда в России больше негде. У нас просто нет других таких судостроительных мощностей. Помимо сверхгазовозов и танкеров понадобятся также платформы, суда обеспечения, вертолетная техника, вся наземная инфраструктура. И важно иметь в виду, что это не просто инвестиции в сырье, в углеводороды. Это — инвестиции в реальные инновации, потому что и транспортная, и добычная инфраструктура проекта потребуют высокотехнологичных разработок, которые будут способствовать развитию судостроения, машиностроения, металлургии, химической промышленности и так далее».

