На морском побережье нашли 18-метрового кита

На морском побережье в графстве Корнуолл на юго-западе Англии нашли кита длиной более 18 метров. Он умер вскоре после того, как его выбросило на мель, сообщает CornwallLive.

По информации издания, кит разбил хвост о камни. На его теле были зафиксированы множественные раны. Эксперты зафиксировали смерть животного в пятницу, 14 февраля, в 15:45 по местному времени (12:45 по московскому).

По словам представителя британской благотворительной организации British Divers Marine Life Rescue Дэна Джарвиса, в последние минуты жизни кит издавал ужасный шум, похожий на гром. «На теле животного можно заметить множественные повреждения. Очевидно, оно лежало здесь какое-то время и царапалось о скалы. С самого начала дела шли плохо», — отметил эксперт.

Точная причина смерти животного пока не установлена. Полиция призвала местных жителей не ездить на побережье, чтобы не создавать проблемы с движением на дорогах в этом районе.

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