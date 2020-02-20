Российская рок-группа «Моральный кодекс» даст концерт в Москве. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Выступление состоится 22 февраля на площадке «Главклуб Green Concert». Билеты можно приобрести на сайте клуба.
Группа «Моральный кодекс» образовалась в 1989 году. В ее состав входят вокалист и саксофонист Сергей Мазаев, гитарист и автор Николай Девлет-Кильдеев, бас-гитарист Александр Солич, клавишник Константин Смирнов, барабанщик Юрий Кистенев и креативный арт-продюсер Павел Жагун. Шестой альбом коллектива «Зима» вышел шесть лет назад. Музыканты работали над пластинкой в течение семи лет.
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