В Москве открылся третий флагманский офис «Мои Документы»

Новый флагманский офис «Мои Документы», открывшийся 20 февраля в ТРЦ «Columbus» в Южном округе Москвы, стал третьим подобным в столице. На церемонии открытия мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что создание центров «Мои Документы» совершило революцию в предоставлении государственных услуг в Москве. Теперь это искренний и доброжелательный сервис, пришедший на смену долгим бюрократическим процедурам, подчеркнул он.

Площадь нового центра составляет 2,5 тысячи квадратных метров. Флагман ЮАО стал двадцать первым центром, где открылась выставка «Москва – с заботой об истории». В ее основу вошли экспонаты 1941–1945 годов, в том числе переданные жителями на хранение в Главархив в рамках одноименного проекта. За каждым документом и предметом стоит история реального человека, настоящего героя войны.

«Девять лет назад, когда мы начали работу по созданию центров госуслуг, мы ставили перед собой задачу обеспечить людям возможность получать услуги быстро и качественно, — отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. — Сейчас задачи уже другие — мы хотим, чтобы «Мои Документы» не просто предоставляли услуги, но были центрами притяжения для москвичей. Здесь уже запускаются важные социальные проекты, проходит большое количество культурных мероприятий. Мы создаем вокруг центров госуслуг полноценную районную экосистему».

По словам Раковой, в этом году в столице откроется еще два флагманских офиса «Мои Документы», а также стартует программа по капитальному ремонту уже существующих центров.

Также она сообщила о запуске сразу двух новых услуг. Теперь в новом флагмане посетители, зарегистрированные по месту жительства в Москве, могут оформить загранпаспорт с пятилетним сроком действия для детей до 14 лет за сутки. Гражданам Российской Федерации во флагманских офисах ЮАО, ЦАО и ЮЗАО помогут получить водительское удостоверение как российского национального, так и международного образца в день обращения.

Флагманский офис ЮАО предоставляет более 270 государственных услуг, которые доступны во всех столичных центрах «Мои Документы». Дополнительно здесь можно получить и уникальные услуги, которые есть исключительно во флагманах. Среди них: регистрация транспортных средств (для этого на парковке торгового центра предусмотрена специальная оборудованная площадка и подъемник для осмотра автомобиля); подача заявления о предоставлении для юридических лиц земельных участков, находящихся в федеральной собственности, без проведения торгов (для физических лиц услуга предоставляется во всех центрах госуслуг); услуги для представителей бизнеса (государственный кадастровый учет и государственная регистрация права, регистрация юридических и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, а также 18 иных услуг).

Флагманы пользуются популярностью у жителей — с момента открытия первого флагмана ЦАО его посетило 312 тысяч человек, а ЮЗАО за полтора года — 294 тысячи.