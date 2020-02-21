Дензел Карри приедет в Москву

Американский хип-хоп-исполнитель Дензел Карри устроит концерт в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Карри полюбился российским зрителям — уже дважды его столичные концерты публика принимала с завидным ажиотажем. Подобная ситуации наверняка повторится и на грядущем его шоу», — утверждают организаторы мероприятия.

Концерт запланирован на 26 августа на площадке «Главклуб Green Concert». Билеты на него можно приобрести на сайте popfarm.ru.

Дензел Карри записывает музыку с 16 лет и получил первую известность в начале 2010-х в составе группировки Raider Klan, которая была одним из первых коллективов-представителей течения в хип-хопе, позже получившего название soundcloud-рэп. Первый микстейп King Remembered Underground Tape 1991–1995 Дензел Карри выпустил в 2011 году. В его дискографии четыре студийных альбома, последняя пластинка, ZUU, вышла в 2019-м.

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