Российский барк «Крузенштерн» победил в гонке по Южной Атлантике

В четверг, 20 февраля, около 20:00 по московскому времени в Южной Атлантике, в районе между Огненной землей и островами Южной Георгии, завершилась 200-мильная парусная гонка, в которой приняли участие три крупнейших российских учебных парусных судна (УПС). Об этом сообщается на сайте гонки.

Первым, в 13 часов 43 минуты 10 секунд по судовому времени (19 часов 43 минуты 10 секунд по Москве) пересек финишную линию барк «Крузенштерн». На 18 минут отстал от него барк «Седов», финишировавший в 13 часов 58 минут 08 секунд.

В районе проведения гонки шел сильный шторм, при которым более легкому фрегату «Паллада», который многие считали фаворитом соревнований, маневрировать на высокой волне оказалось значительно сложнее, чем его боле тяжелым соперникам. В результате, «Паллада» осталась третьей, отстав от «Седова» на 9 минут и 44 секунды.

Гонка парусников стала частью мероприятий, посвященных 200-летию открытия Антарктиды русской экспедицией под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. 28 (16) января 1820 года шлюпы «Восток» и «Мирный» первыми подошли к берегам Антарктиды в районе Земли Королевы Мод. В следующие месяцы русские корабли обошли вокруг неизвестного ранее континента, завершив тем самым эпоху великих географических открытий.

В честь этого события 2020 год был назван в России «Годом Антарктиды», а три крупнейших парусника Росрыболовства ушли в экспедицию к берегам белого континента. Для «Седова» и «Паллады» поход станет полной кругосветкой, в то время как «Крузенштерн», пройдя Северную и Южную Атлантику и приняв участие в парусной гонке, вернется в Россию к празднованию 75-летия Победы.

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