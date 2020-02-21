Путин обвинил бывшие власти Украины в стремлении «сохранить награбленное»

Бывшие власти Украины стремились «сохранить то, что награблено», в то время, когда руководили страной, заявил президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

По его словам, возглавлявшие страну люди пытались даже не «заработать денег за счет ограбления украинского народа», а сохранить уже награбленное.

Материалы по теме «Не для того они кровь проливали» Переговоры по Донбассу зашли в тупик. Украина теряет шанс вернуть мятежные регионы

В декабре 2018 года Путин заявлял, что Украиной руководит «партия войны» и что при ней боевые столкновения в Донбассе будут продолжаться. Тогда же он признался, что контактировать с украинским коллегой Петром Порошенко сложно (был президентом Украины с июня 2014 года по май 2019-го).

В ноябре 2016-го российский лидер охарактеризовал период после насильственной смены власти на Украине в 2014 году как систематический грабеж населения. Он подчеркнул, что в стране «сумасшедшая коррупция».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!