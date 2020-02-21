Строители дома и сквера в Москве вызвали полицейских после провокаций

Работники компании «Найоме-Инвест», которая строит жилой комплекс и сквер на Мичуринском проспекте в Москве, вызвали полицию, чтобы обезопасить жителей в процессе заезда техники на строительную площадку. Об этом сообщил представитель застройщика.

«Мы вынуждены вызвать полицию, чтобы действия провокаторов не нанесли ущерба местным жителям. То, что это заранее спланированная инсценировка нет сомнений. Мы видим, как в ожидании заезда строительной техники раздаются указания, согласовывается кто ляжет под колеса машины, а кто сымитирует травмы. Камеры видеонаблюдения это подтверждают. Это все небезопасно в первую очередь для людей, которых склоняют к правонарушениям, рискуя их безопасностью. Сносятся ограждения строительной площадки, которая обеспечивает безопасность людей, препятствуют проезду большегрузной техники», — уточнили в компании.

По словами представителя застройщика, с самого начала активисты пытались помешать строительным работам: они лезли под колеса спецтехники, хотели повредить заграждения вокруг стройплощадки и провоцировали окружающих на драку. В «Найоме-Инвест» подчеркнули, что стройка абсолютно законна.

«Все разрешительные документы на начало строительства у нас есть, мы ничего не нарушаем», — добавил он.

Компания «Найоме-Инвест» строит на Мичуринском проспекте, 30Б жилой комплекс Legacy, в центре которого будет разбит сквер, открытый для жителей всего района. На площади в 3600 квадратных метров будут зоны для пикников, детские площадки и веревочный городок, спортивные площадки, зоны для спокойного отдыха и массовых мероприятий.