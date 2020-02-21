Один из основателей Pink Floyd выступит в России

Ник Мейсон, один из основателей и барабанщик культовой группы Pink Floyd, выступит в Москве и в Санкт-Петербурге со своим проектом Saucerful Of Secrets. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Шоу с Ником Мейсоном не является трибьютом и не имеет ничего общего с ностальгическими турами разных заслуженных музыкантов — это настоящее возрождение раннего Pink Floyd с их завораживающим первозданным психоделическим звучанием», — отмечают организаторы.

Петербургский концерт пройдет 14 июня в концертном зале «Октябрьский», в Москве музыкант выступит в Crocus City Hall 15 июня. Билеты на мероприятия можно купить на сайте.

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