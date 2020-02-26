Исполнитель Мальбэк представит сольную концертную программу в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Выступление состоится 5 марта в столичном клубе «16 Тонн». Билеты можно приобрести на сайте площадки.
Отмечается, что сольный альбом Романа Варнина Romа имеет более личный и интимный характер. Ранее музыкант выступал вместе с супругой Сюзанной. Дуэт получил известность благодаря таким композициям, как «Гипнозы», «Квазар», «Равнодушие» и «Стильный бит». В октябре 2018 года музыканты выпустили совместный альбом Reptiland.
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!