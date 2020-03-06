Назван новый тренд среди банковских мошенников

Главной целью мошенников могут стать атаки на счета индивидуальных предпринимателей (ИП). Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на экспертов крупнейших российских банков.

Такая схема может стать новым трендом среди мошенников в 2020 году, считают эксперты. Владельцы небольших фирм по степени доверчивости похожи на частных лиц. При этом денег на их счетах в разы больше. Согласно оценкам, ущерб от злоумышленников у ИП примерно в 15 раз крупнее, чем у физических лиц.

По мнению директора по сервису Уральского банка реконструкции и развития Олеся Милкова, предприниматели становятся жертвами мошенников потому, что постоянно заняты и хотят решить проблемные вопросы побыстрее. При этом, злоумышленников больше интересуют не корпоративные, а личные счета представителей бизнеса.

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