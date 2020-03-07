Свыше миллиарда Android-смартфонов оказались под угрозой взлома

Свыше миллиарда устройств, работающих на операционной системе Android, оказались потенциально уязвимы к атакам хакеров, сообщает газета The Independent со ссылкой на исследование потребительского портала Which?

Под угрозой взлома находятся больше 40 процентов активных владельцев устройств на Android, который используют старые версии программного обеспечения и больше не получают обновления безопасности от Google. Речь идет о версии ОС 6.0 и более ранних: Marshmallow (2015), Lollipop (2014), KitKat (2013), Jellybean (2012), Ice Cream Sandwich (2011) или Gingerbread (2010).

Тестирование прошли несколько моделей мобильных телефонов от производителей Motorola, Samsung, Sony и LG. Выяснилось, что старые устройства подвержены известным уязвимостям, таким как Stagefright и Bluefrag, а также атакам вируса под названием «Джокер». Отмечается, что «особенное беспокойство» должны испытывать владельцы устройств Samsung Galaxy S3 и Sony Xperia S.

Материалы по теме Звонит по тебе WhatsApp пользуется 1,5 миллиарда человек. Каждый из них оказался в опасности

Тем, кто использует версию Android старше 7.0 Nougat, которая была выпущена в 2016 году, советуют попытаться обновить ПО, поскольку эта версия больше не поддерживается Google. Если устройство не может быть обновлено, его, вероятно, потребуется заменить, заключает The Independent.

В Which? подчеркивают, что гаджеты Android имеют короткий срок функционирования до окончания периода технической поддержки. Редактор портала Кейт Биван (Kate Bevan) призывает Google предупреждать своих клиентов о том, когда обновления безопасности перестанут быть актуальными, и как в этом случае поступать пользователям.

Android — самая популярная мобильная операционная система в мире. По данным Google за 2019 год, в мире насчитывается более 2,5 миллиарда активных Android-устройств.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!