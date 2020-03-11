Власти Подмосковья рассказали о результатах мусорной реформы

После мусорной реформы в Подмосковья на новую систему обращения с отходами на вторичную переработку было отправлено свыше 1,5 миллиона тонн мусора, сообщил заместитель председателя правительства региона Евгений Хромушин. Его цитирует РИАМО в среду, 11 марта.

«Спасибо нашим жителям, их уже более трех миллионов человек, которые в Подмосковье активно разделяют твердые коммунальные отходы у себя дома», — сказал он.

По его словам, в области генерируется треть производимых в России отходов, поэтому ответственное отношение жителей очень важно. Он уточнил, что к настоящему моменту удалось закрыть 28 мусорных полигонов.

В прошлом году Московская область одна из первых перешла на раздельный сбор мусора, напомнил он. Для переработки отходов были построены семь современных комплексов

«На новых предприятиях применяются самые современные технологии, которые позволяют безопасно утилизировать отходы», — рассказал зампред.

