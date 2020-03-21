Власти Подмосковья поддержат работников завода в Дмитрове, на котором в субботу утром начался пожар, заявил губернатор Андрей Воробьев. Его слова приводятся на сайте областного правительства.

Губернатор подчеркнул, что взял под личный контроль ситуацию с тушением пожара. Уверен, что пожарные справятся с тушением. Самое главное — никто не пострадал», — сказал он.

В тушении пожара задействованы более 50 единиц техники, в частности два вертолета К-32 и один Ми-8 МЧС России, рассказал Воробьев. Кроме того, на место ЧП прибыл пожарный поезд.

Площадь возгорания на складе алюминиевого завода в Дмитрове к настоящему моменту составляет 32 тысячи квадратных метров. Первый замглавы МЧС России Александр Чуприян утончил, горит часть склада и административный комплекс, пожару присвоен повышенный ранг сложности.

«Тушение осложняется тем, что строение состоит из металлоконструкций и завести личный состав внутрь весьма рискованно. Поэтому действуем по периметру с высотных техник, работает авиация», — сообщил он.