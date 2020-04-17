Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 17 апреля

Университет Джонса Хопкинса опубликовал обновленные данные по заразившимся коронавирусом на утро 17 апреля. Согласно ним, общее число инфицированных SARS-CoV-2 в мире достигло 2 158 250, за сутки заразились 95 тысяч человек.

В 185 странах с начала пандемии умерли 144,2 тысячи пациентов, 543,9 тысячи выздоровели.

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Антилидерами по уровню заражений остаются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Великобритания.

В России число скончавшихся выросло до 246. Всего в стране зафиксировано более 27,9 тысячи случаев заражения, из них за последние сутки — 3448 случаев. Выздоровели 2304 человека.

Одной из жертв коронавирусной инфекции стал 79-летний режиссер и продюсер Александр Радов. Он умер 16 апреля от пневмонии в больнице имени Филатова.

Позднее главвврач «Филатовки» Валерий Вечорко предупредил, что больница работает на пределе возможностей. По его словам, пока удается изыскать резервы, однако количество пациентов с коронавирусом постоянно увеличивается, сейчас в стационаре проходят лечение более полутора тысяч человек, хотя изначально планировалось разместить всего 1300.

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