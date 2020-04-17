Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 17 апреля

Университет Джонса Хопкинса опубликовал обновленные данные по заразившимся коронавирусом на утро 17 апреля. Согласно ним, общее число инфицированных SARS-CoV-2 в мире достигло 2 158 250, за сутки заразились 95 тысяч человек.
В 185 странах с начала пандемии умерли 144,2 тысячи пациентов, 543,9 тысячи выздоровели.
Антилидерами по уровню заражений остаются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Великобритания.
В России число скончавшихся выросло до 246. Всего в стране зафиксировано более 27,9 тысячи случаев заражения, из них за последние сутки — 3448 случаев. Выздоровели 2304 человека.
Одной из жертв коронавирусной инфекции стал 79-летний режиссер и продюсер Александр Радов. Он умер 16 апреля от пневмонии в больнице имени Филатова.
Позднее главвврач «Филатовки» Валерий Вечорко предупредил, что больница работает на пределе возможностей. По его словам, пока удается изыскать резервы, однако количество пациентов с коронавирусом постоянно увеличивается, сейчас в стационаре проходят лечение более полутора тысяч человек, хотя изначально планировалось разместить всего 1300.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения