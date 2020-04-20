Силовик из «списка Магнитского» стал топ-менеджером «дочки» «Ростеха»

Бывший сотрудник следственного департамента МВД Николай Будило стал топ-менеджером «РТ-Химкомпозит», дочерней компании «Ростеха». Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

В пресс-службе компании уточнили, что эту должность бывший силовик занимает с ноября. Об увольнении Будило из правоохранительных органов стало известно в сентябре прошлого года.

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Следователь известен тем, что вел дело бизнесменов братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Еще в 2011 году власти США включили силовика в «список Магнитского» под номером 23. Его посчитали причастным к гибели бизнесмена Сергея Магнитского в СИЗО «Матросская тишина» в 2009 году.

Как утверждает издание со ссылкой на источники, из правоохранительных органов Будило уволился по собственной инициативе, никто его к этому не принуждал.

«РТ-Химкомпозит» объединяет российские НИИ и научно-производственные центры, которые занимаются производством изделий и конструкций из полимерных композитных материалов. В том числе предприятия компании выпускают продукцию для космической и нефтегазовой отрасли, авиации и энергетики.

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