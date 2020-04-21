Греф раскрыл надежный способ хранения сбережений

Глава Сбербанка Герман Греф раскрыл россиянам надежный способ хранения сбережений. Совет он дал в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру».

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По словам Грефа, выбор способа сбережений зависит от объема накопленных средств. Людям, у которых есть «сколько-нибудь значимые накопления», стоит создать корзину из четырех валют — доллара, евро, рубля и швейцарского франка, — поскольку они не могут падать одновременно, пояснил Греф. Россиянам с невысокими доходами, у которых основные траты происходят в рублях и которые не планируют поездки за рубеж, лучше хранить деньги в национальной валюте.

Эксклюзивное интервью главы Сбербанка опубликовано на «Ленте.ру», «Газете.Ru», информационных ресурсах Rambler Group и платформе онлайн-кинотеатра Okko 21 апреля. В нем Герман Греф затронул широкий круг вопросов о ситуации в банковском секторе России, до карантина из-за пандемии коронавируса. Кроме того, глава Сбербанка ответил на вопросы, присланные читателями информационных ресурсов Rambler Group.

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