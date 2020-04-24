Донецку вернули название Сталино на три дня в году

Донецку на три дня в году вернули прежнее название Сталино, указ подписал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».

Пушилин постановил установить наименование «город Сталино» в качестве символа Донецка и использовать его во время мероприятий, связанных с памятными датами Великой Отечественной войны. Речь идет о 9 мая, 22 июня и 8 сентября — Дне освобождения Донбасса. Донецк назывался Сталино в 1929-1961 годах.

Ранее власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) разрешили три дня в году использовать старое название города Луганск — Ворошиловград.

Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость в 2014 году после смены центральной власти на Украине в результате Евромайдана. Киев попытался вернуть контроль над Донбассом силой. Украина обвиняет Россию в поддержке сепаратизма и оккупации этих земель. Москва отвергает претензии.

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