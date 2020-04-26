Опубликованы данные о заразившихся коронавирусом на утро 26 апреля

Число зараженных коронавирусом в мире достигло 2 790 986. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.

Таким образом, прирост числа заболевших за сутки составил более 74,9 тысячи человек. С начала пандемии число умерших превысило отметку в 200 тысяч человек, достигнув 200 698. Еще 810 327 пациента выздоровели.

В списке наиболее пострадавших от коронавируса стран остаются США (924,5 тысячи), Испания (223,7 тысячи), Италия (195,3 тысячи), Франция (159,9 тысячи) и Германия (155,4 тысячи).

В России с начала эпидемии коронавирусом заразились 74 588 человека. За сутки прирост составил 5 966 случаев инфицирования. Излечились 6 250 пациента, умерли — 719.

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